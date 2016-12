Zwei deutsche Topläufer sollen Streckenrekord brechen

Bei der Jagd nach neuen Rekorden machen die Veranstalter des Hannover-Marathons 2017 Ernst. Nachdem vor zwei Wochen mit Arne Gabius der schnellste Deutsche auf dieser Strecke und zugleich der Topfavorit für das Rennen am 9. April präsentiert worden war, schickt sich auch Fate Tola an, im Frauen-Wettbewerb die Bestmarke für die Landeshauptstadt zu verbessern.

„Ich will das angehen“, sagt die gebürtige Äthiopierin, die sich Ende Oktober in Frankfurt in 2:25:42 Stunden den nationalen Titel holte. In Hannover, wo die 29-Jährige von der LG Braunschweig noch nie gestartet ist, steht der Frauen-Rekord bei 2:27:07.

Die nötige Form will sich Tola, die im kommenden Jahr außer in Hannover nur noch einen Marathonstart bei der Weltmeisterschaft im August in London plant, ab Mitte Januar holen. Zur Vorbereitung mit 200 Laufkilometern pro Woche gehört im März ein Höhentrainingslager in Albuquerque (New Mexiko/USA). „Damit haben wir schon 2012 sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Musa Roba-Kinkal, Trainer und Ehemann. Im selben Jahr lief Tola in Berlin ihre bis heute gültige Marathon-Bestzeit (2:25:14). Ihr Start bei den Olympischen Spielen 2016 im deutschen Nationaltrikot scheiterte nicht am sportlichen Leistungsvermögen, sondern an der drei Wochen zu spät vollzogenen Einbürgerung. „Nicht dabei gewesen zu sein, das war eine große Enttäuschung“, sagt Tola im Rückblick.

Ihren Startplatz in Rio de Janeiro bekam Anna Hahner, die als Siegerin des Hannover-Marathons von 2016 geführt wird. Zum Duell mit der Titelverteidigerin wird es am 9. April aber nicht kommen. Anna Hahner werde im Frühjahr wohl keinen Marathon laufen, sagte Athletenmanager Christoph Kopp, „sie ist nicht gesund“. Für Zwillingsschwester Lisa käme möglicherweise ein Start im Halbmarathon in Betracht – hier werden im April in Hannover die deutschen Meister ermittelt.

Für das Marathon-Wochenende in Hannover liegen bislang 4500 Anmeldungen vor – ein überdurchschnittliches Zwischenergebnis.