Meldelimit beim Silvesterlauf  um den Maschsee bald erreicht

Der „Laufpass der Region“ und das HAZ-Ranking sind ein gutes Paar – und so soll es bleiben. Auch 2016 gibt es wieder das HAZ-Ranking. Bei 40 Rennen werden Punkte für die besten 20 Läufer vergeben. In einigen Fällen gibt es für besonders schnelle Läufer zudem Sonderpunkte. Wie im vergangenen Jahr gibt es neben der Gesamtwertung mehrere Altersklassen (AK 40-49 / AK 50-59 / AK 60+). Wie die Vergabe gestaffelt ist und welche Zeiten in Abhängigkeit vom jeweiligen Alter nötig sind, erläutert die Übersicht zum HAZ-Ranking 2016